Ya Çok Seversen dizisinde Leyla karakterini canlandıran oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu. Leyla karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ya Çok Seversen Leyla kimdir? Hafsanur Sancaktutan kim, kaç yaşında? Ya Çok Seversen dizisi Leyla karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ya Çok Seversen dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Ya Çok Seversen dizisinde yer alan Leyla karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Leyla karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Ya Çok Seversen Leyla kimdir? Hafsanur Sancaktutan kim, kaç yaşında? Ya Çok Seversen dizisi Leyla karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YA ÇOK SEVERSEN LEYLA KİMDİR?

Gerçek ailesini hiç tanımamıştır. Onları bir gün bulmak en büyük isteğidir. Bu yüzden ailesi gibi görünen bir grup ile düğün dolandırıcılığı yapmaktadır. Ne kadar usta bir yalancı olsa da, özel hayatındaysa yalan söylemekten kaçınır. İnsanın köklerini bulması gerektiğine ve aile olmaya inancı tamdır. Asil ve sert görüntüsünün altındaki kırılgan yapısını her şeye rağmen dik durarak saklamayı çok iyi becerir. Adaletlidir ve zenginlere karşı önyargılıdır. Aşık olmakla ilgili henüz bir fikri yoktur.

YA ÇOK SEVERSEN LEYLA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Ya Çok Seversen dizisinde Leyla karakterini Hafsanur Sancaktutan canlandırmaktadır.