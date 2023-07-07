Ya Çok Seversen dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran oyuncu Lara Aslan'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu. Ilgaz karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ya Çok Seversen Ilgaz kimdir? Lara Aslan kim, kaç yaşında? Ya Çok Seversen dizisi Ilgaz Arcalı karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ya Çok Seversen dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Ya Çok Seversen dizisinde yer alan Ilgaz karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Ilgaz karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Ya Çok Seversen Ilgaz kimdir? Lara Aslan kim, kaç yaşında? Ya Çok Seversen dizisi Ilgaz Arcalı karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YA ÇOK SEVERSEN ILGAZ KİMDİR?

Ailenin delilik çağlarındaki büyük kızıdır. Vahit'in ikinci eşindendir. Aşırı duyarlı, vegandır. Her şeyi protesto edebilecek yapıda, her şeye karşıdır. En çok da Ateş'e. Onun tek abisi Umut'tur. Çünkü Ateş kardeşleriyle tanışmaya bir kere bile tenezzül etmemiştir. Kardeşi Aydos ve Berit onun en değerli varlığıdır. Ebeveynlerinin ölümü ile henüz yüzleşebilmiş değildir.

YA ÇOK SEVERSEN ILGAZ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Ya Çok Seversen dizisinde Ilgaz karakterini Lara Aslan canlandırmaktadır.