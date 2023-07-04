Ya Çok Seversen dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Ya Çok Seversen Perşembe mi Cuma günü mü yayınlanıyor merak konusu oldu. Peki, Ya Çok Seversen hangi gün, saat kaçta? Ya Çok Seversen dizisi ne zaman yayınlanıyor? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ya Çok Seversen dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizinin yayınlanacağı gün araştırılmaktadır. Peki, Ya Çok Seversen hangi gün, saat kaçta? Ya Çok Seversen dizisi ne zaman yayınlanıyor? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NE?

Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar. Ateş vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır. Ateş mirastan men edilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir. Bu sırada Leyla ailesinden kalan kolyeyi kaybettiği için otele döner ve öfkeli damada yakalanır. Kaçarken nereye gittiğini bilmediği bir arabaya biner.Ateş ve Leyla'nın yolları tekrar kesişecektir. İkisi de hayatlarının tamamen değişeceğinden henüz habersizdir.

YA ÇOK SEVERSEN HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Ya Çok Seversen dizisi Perşembe günleri saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.