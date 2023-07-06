Ya Çok Seversen dizisinde Füsun karakterini canlandıran oyuncu Hatice Aslan'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu. Füsun karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ya Çok Seversen Füsun kimdir? Hatice Aslan kim, kaç yaşında? Ya Çok Seversen dizisi Füsun Arcalı karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ya Çok Seversen dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Ya Çok Seversen dizisinde yer alan Füsun karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Füsun karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Ya Çok Seversen Füsun kimdir? Hatice Aslan kim, kaç yaşında? Ya Çok Seversen dizisi Füsun Arcalı karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YA ÇOK SEVERSEN FÜSUN KİMDİR?

Ailenin halası, tasarımcı. Sosyetenin ta kendisi. Enerji çalışmaları yapar. Hayatını aile şirketine adamıştır. Uzakta yaşayan bir kızı vardır. Yeğeni Umut'u isteklerine göre manipüle etmiştir hep. Şimdiye kadar güzel bir iş birlikleri olmuştur. Ailenin adına ve şirkete gelecek en ufak bir karalama onu çıldırtır. İmaj onun için en önemli şeydir. Gerekirse aile içinde birbirlerini boğazlayıp kameralar karşısında gülümsemelilerdir.

YA ÇOK SEVERSEN FÜSUN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Ya Çok Seversen dizisinde Füsun Arcalı karakterini Hatice Aslan canlandırmaktadır.