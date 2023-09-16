Ya Çok Seversen dizisi hakkında final iddiaları gündemde. Dizinin bitip bitmeyeceği ve neden final yapacağı konusunda çeşitli spekülasyonlar bulunuyor. Peki, Ya Çok Seversen final mi, bitiyor mu? Ya Çok Seversen dizisi neden final yapıyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Ya Çok Seversen yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı Ya Çok Seversen oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ya Çok Seversen final yapacağı yönünde haberlerle gündeme geldi. Ya Çok Seversen final yapacak mı, neden final yapıyor sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Ya Çok Seversen final mi, bitiyor mu? Ya Çok Seversen dizisi neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

YA ÇOK SEVERSEN SON BÖLÜM NE OLDU?

Ateş'in düğünde yaptığı itiraftan sonra Leyla hızlıca orayı terk eder. Yolda düğüne katılanlarda birisi ona yardım eder. Yaptığı aslında Ateş'i de çok üzer. Çetenin evdeki durumu büyük tehlikeye girer. Bütün düzen altüst olur. Çocuklar Leyla'ya çok alıştıkları için evde sorun yaşamaya başlarlar. Ateş velayet için bazı dengeleri yeniden korumak zorunda kalır.

YA ÇOK SEVERSEN FİNAL Mİ?

Ya Çok Seversen dizisi final yapacağı yönünde haberle gündeme geldi. Ya Çok Seversen resmi İnstagram hesabından yapılan duyuruda dizinin 13.bölümde final yapacağı açıklanmıştır.