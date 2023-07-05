Ya Çok Seversen dizisi nerede çekiliyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan yeni dizinin çekimlerinin yapıldığı yer merak konusu oldu. Peki, Ya Çok Seversen dizisi nerede çekiliyor? Ya Çok Seversen hangi il, ilçede çekiliyor? Ya Çok Seversen çekimleri nerede yapılıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı Ya Çok Seversen dizisi ilk bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Ya Çok Seversen dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından Ya Çok Seversen dizisinin çekimlerinin yapıldığı yer araştırılmaktadır. Peki, Ya Çok Seversen dizisi nerede çekiliyor? Ya Çok Seversen hangi il, ilçede çekiliyor? Ya Çok Seversen çekimleri nerede yapılıyor? Detaylar haberimizde...

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ya Çok Seversen dizisinin çekimleri Muğla'da yapılmaktadır.

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NEDİR?

Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar. Ateş vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır. Ateş mirastan men edilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir. Bu sırada Leyla ailesinden kalan kolyeyi kaybettiği için otele döner ve öfkeli damada yakalanır. Kaçarken nereye gittiğini bilmediği bir arabaya biner.Ateş ve Leyla'nın yolları tekrar kesişecektir. İkisi de hayatlarının tamamen değişeceğinden henüz habersizdir.