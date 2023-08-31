Ya Çok Seversen dizisinin yayın hayatına devam edip etmediği merak konusu oldu. Dizi hakkında gelen sorulara yanıt aranıyor. Peki, Ya Çok Seversen bitti mi, neden yok? Ya Çok Seversen bugün var mı, yok mu? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ya Çok Seversen yeni bölümleriyle adından söz ettirmektedir. Ya Çok Seversen dizisinin yeni bölümünü yayın akışında göremeyen kullanıcılar neden yayınlanmadığını araştırmaktadır. Ya Çok Seversen bugün var mı yok mu merak konusu oldu. Peki, Ya Çok Seversen bitti mi, neden yok? Ya Çok Seversen bugün var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

YA ÇOK SEVERSEN SON BÖLÜM NE OLDU?

Ateş'in sevgili itirafını hiç kimse beklemediği için herkes çok şaşırır. Ilgaz kardeşlerini korumak istediği için Ateş onun tepkisiyle karşılaşır. Leyla duygularından dolayı çeteye planı iptal ettiğini söylese de Yakup buna pek yanaşmaz. İlişkileri çevrelerindeki bütün dengeleri değiştirir. Ateş Leyla'ya çok kısa bir süre içinde evlenme teklifi eder.

YA ÇOK SEVERSEN BİTTİ Mİ?

Ya Çok Seversen dizisi Perşembe günleri seyircisiyle buluşuyordu. Ya Çok Seversen yayın günü değişerek bu haftadan sonra Cumartesi günleri ekranlara gelmektedir.