Ekranların sevilen dizisi olan Ya Çok Seversen dizisinde dikkat çekici karakterlerinden bir tanesi olan Bilge karakterini merak etmekte olan Ya Çok Seversen Bilge kimdir? Sorusunu internet üzerinde araştırıyor. Peki, Ya Çok Seversen Bilge kimdir? Ya Çok Seversen dizisi Bilge gerçek hayatta kim? Bilge karakterini kim oynuyor?

Ya Çok Seversen Bilge kimdir? Sorusu, dizi hakkında merak edilenlerin yanı sıra oyuncular hakkı merak edilen sorular arasında bulunuyor. Dikkat çeken oyuncunun kim olduğunu merak eden kişiler internet üzerinde konu hakkında Ya Çok Seversen Bilge kimdir? Sorusu ile araştırma yapıyor. Peki, Ya Çok Seversen Bilge kimdir? Ya Çok Seversen dizisi Bilge gerçek hayatta kim? Bilge karakterini kim oynuyor?

YA ÇOK SEVERSEN BİLGE KİMDİR?

Ya Çok Seversen dizisinde Bilge karakterine hayat vermekte olan oyuncu Cemre Ebüzziya'dır. Cemre Ebüzziya yaptığı açıklamalar ve aldığı ödüller ile birçok kez gündeme gelmişti.

CEMRE EBÜZZİYA KİMDİR?

Cemre Ebüzziya, 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bir çok ünlü sanatçı, gazeteci ve iş adamlarının bulunduğu Ebüzziya ailesine mensuptur. 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Konservatuvar eğitimini ABD'de aldı. Ekran macerası Muhteşem Yüzyıl'daki Helena karakteriyle başladı. 'Ben Onu Çok Sevdim' ve 'Galip Derviş' dizilerinde kısa süreyle oynadı. İlk uzun metrajlı filmi 'Bulantı' ardından 'Kasap Havası'nda da rol aldı.

İlk dizi oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde Helena karakteri ile gerçekleştiren Cemre Ebuzziya, bugüne kadar Mordkommission İstanbul, Muhteşem Yüzyıl, Ben Onu Çok Sevdim, Bulantı, Kasap Havası ve İstanbul Kırmızısı gibi yapımlarda rol almıştır.

Cemre Ebüzziya şimdilerde, yapımcı, senarist ve oyuncu ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde Songül karakterine hayat vermektedir.