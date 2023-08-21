Ya Çok Seversen 8. bölüm fragmanı izle! Ya Çok Seversen yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin başarılı yapımı Ya Çok Seversen yeni sezonda da ilgi gören yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. Ya Çok Seversen dizisini yakından takip edenler son dönemde yeni bölüm fragmanını araştırmaktadır. Ya Çok Seversen yeni bölüm fragmanında seyirciyi neler bekliyor herkes tarafından araştırılıyor. Peki, Ya Çok Seversen yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen 8. bölüm fragmanı izle! Kanal D Ya Çok Seversen yeni bölüm fragmanı izle! Ya Çok Seversen 8. bölüm fragmanı izle!

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YA ÇOK SEVERSEN NE ZAMAN?

Ya Çok Seversen her Perşembe Kanal D ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

YA ÇOK SEVERSEN 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NE?

İlk tanıtımıyla da dikkatleri üzerine çeken dizide Kerem Bürsin'in oynadığı Ateş karakteri ile Hafsanur Sancaktutan'ın hayat verdiği Leyla karakterinin hikayesi şimdiden büyük merak uyandırıyor. Yayınlanan tanıtımda dünyanın dört bir tarafında Ateş'i arayan İlter, sonunda onu bulur ve İstanbul'a dönmeye ikna etmeye çalışır. Ailesini hiç tanımayan ve onları bulabilmek için tek umudu olan bir kişinin hastane masraflarını karşılayabilmek adına dolandırıcılık yaparak para kazanan Leyla ise tesadüfen Ateş'le tanışır. İlginç olaylar yaşayan ikilinin birbirlerini tanımaya yönelik sohbetleri ise hikayenin seyrine dair ipuçları veriyor.

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİ OYUNCULARI

Kerem Bürsin

Hafsanur Sancaktutan

Hatice Aslan

Şerif Erol

Cemre Ebbuziya

Nazmi Kırık

Aziz Caner İnan

Mine Kılıç

Oğulcan Arman

Durukan Çelikkaya

Özgün Akaçça

Lara Aslan

Adin Külçe

Arven Yavuz

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