Ya Çok Seversen 1. bölüm fragmanı izle! Ya Çok Seversen yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin başarılı yapımı Ya Çok Seversen yeni sezonda da ilgi gören yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. Ya Çok Seversen dizisini yakından takip edenler son dönemde yeni bölüm fragmanını araştırmaktadır. Ya Çok Seversen yeni bölüm fragmanında seyirciyi neler bekliyor herkes tarafından araştırılıyor. Peki, Ya Çok Seversen yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen 1. bölüm fragmanı izle! Kanal D Ya Çok Seversen yeni bölüm fragmanı izle! Ya Çok Seversen 1. bölüm fragmanı izle!

Kanal D'de yayınlanan Ya Çok Seversen izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Ya Çok Seversen yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Ya Çok Seversen yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Ya Çok Seversen yeni bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Ya Çok Seversen yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. İzleyenler heyecanla Ya Çok Seversen yeni bölüm fragmanı araştırıyor. Ya Çok Seversen yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm fragmanı izle! Ya Çok Seversen 1. bölüm fragmanı izle!

YA ÇOK SEVERSEN NE ZAMAN?

Ya Çok Seversen her Perşembe Kanal D ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

YA ÇOK SEVERSEN 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NE?

İlk tanıtımıyla da dikkatleri üzerine çeken dizide Kerem Bürsin'in oynadığı Ateş karakteri ile Hafsanur Sancaktutan'ın hayat verdiği Leyla karakterinin hikayesi şimdiden büyük merak uyandırıyor. Yayınlanan tanıtımda dünyanın dört bir tarafında Ateş'i arayan İlter, sonunda onu bulur ve İstanbul'a dönmeye ikna etmeye çalışır. Ailesini hiç tanımayan ve onları bulabilmek için tek umudu olan bir kişinin hastane masraflarını karşılayabilmek adına dolandırıcılık yaparak para kazanan Leyla ise tesadüfen Ateş'le tanışır. İlginç olaylar yaşayan ikilinin birbirlerini tanımaya yönelik sohbetleri ise hikayenin seyrine dair ipuçları veriyor.

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Kübra Sülün'ün yazdığı, Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği, 'Ya Çok Seversen' için geri sayım başladı. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan dizinin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen afiş çekiminden backstage videosu yayınlandı. Yayınlanan videoda ikilinin samimi halleri ve uyumu şimdiden izleyenleri etkiliyor.

Bürsin ve Sancaktutan ikilisinin dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimlerin de kadrosunda yer aldığı Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.