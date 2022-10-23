Y.Malatyaspor vs Göztepe maçı ne zaman? Y.Malatyaspor vs Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Y.Malatyaspor vs Göztepe maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Y.Malatyaspor vs Göztepe maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Y.Malatyaspor vs Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Y.Malatyaspor vs Göztepe maçı ne zaman? Y.Malatyaspor vs Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Y.MALATYASPOR VS GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Y.Malatyaspor vs Göztepe maçı 23 Ekim Pazar günü Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

Y.MALATYASPOR VS GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

23 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan Y.Malatyaspor vs Göztepe karşılaşması TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak saat 16:00'da canlı yayınlanacak ve TRT Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.