Y. Malatyaspor- Ağrı maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Y. Malatyaspor- Ağrı maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Y. Malatyaspor- Ağrı maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Y. Malatyaspor- Ağrı maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Y. Malatyaspor- Ağrı maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Y. Malatyaspor- Ağrı maçı hangi kanalda?