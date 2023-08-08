Xpeng CEO'su: Volkswagen ile yapılan işbirliği Çin'in teknoloji paylaşma isteğini kanıtlıyor

Xpeng CEO'su He Xiaopeng, Xpeng ile Volkswagen arasında yapılan işbirliği anlaşmasının, Çin'in otomobil sektörünün teknolojilerini dünyayla paylaşma isteğini kanıtladığını belirtti. Volkswagen, Xpeng'in hisselerinin yüzde 4,99'unu satın alarak iki elektrikli araç modeli geliştirmek için anlaşmaya varmıştı. Bu işbirliği, Volkswagen'in Xpeng'in teknolojilerine erişim sağlaması açısından büyük ilgi gördü.

GUANGZHOU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Xpeng CEO'su He Xiaopeng, Xpeng ile Volkswagen arasında yapılan dönüm noktası niteliğindeki işbirliği anlaşmasının, Çin'deki otomobil sektörünün kendi teknolojilerini dünyayla paylaşma konusundaki istekliliğini kanıtladığını belirtti.

Deneyimli Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, geçen ay Çinli elektrikli araç (EV) startup'ı Xpeng'in yüzde 4,99 hissesini satın almak ve birlikte Çin pazarı için iki EV modeli geliştirmek üzere anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma, Çin'in hızla büyüyen elektrikli araç pazarından istifade etme arayışındaki Volkswagen'e, gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) dahil olmak üzere Xpeng'in teknolojilerine erişim sağlaması açısından büyük ilgi gördü.

He, Xinhua ile yaptığı özel söyleşide Çinli otomobil şirketlerinin, en son teknolojilerini yabancı meslektaşlarına satmaya başlayarak, yabancı otomobil firmalarından Çinli firmalara tek yönlü teknoloji transferi kalıplarını yıktığını söyledi.

"Hem stok hem de teknoloji alanında işbirliğimizin olması büyük önem taşıyor" diyen He, aynı zamanda Çinli bir otomobil üreticisinin kendi yazılımını satarak kar elde ettiği ilk örneğin yaşandığına işaret etti.

CEO, artan korumacılık ve küreselleşme karşıtlığından kaynaklanan küresel zorlamalara rağmen Xpeng'in Volkswagen ile anlaşma yapmasının, "yakın işbirliğinin kazan-kazan durumu yarattığına" dair olumlu sinyaller gönderdiğini söyledi.

He, "Stratejik işbirliği, Çin'deki otomobil sektörünün dünyayı kucaklamaya devam ettiğini ve teknolojilerini paylaşıp ortak kalkınma sağlamaya istekli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor" dedi.

Personelinin yüzde 40'ı Ar-Ge çalışanı olan ve 2022 yılında Ar-Ge harcamaları 5,21 milyar yuana (yaklaşık 728 milyon ABD doları) ulaşan Guangzhou merkezli şirket, teknolojik yeniliğe güçlü şekilde odaklanmasıyla tanınıyor.

CEO, Volkswagen'in Xpeng ile işbirliği yapma kararının, Çin'deki işletmeler ve teknolojiler üzerine yapılan kapsamlı araştırmalara ve Xpeng'in akıllı teknolojilerdeki üstünlüğüyle bilinmesine dayandığını söyledi.

He, işbirliği sayesinde Volkswagen açısından donanım ile yazılımın eşleştirilmesi ve yeni ürünlerin üretime hazır hale getirilmesi için gereken sürenin büyük ölçüde kısalacağını, Xpeng açısından ise marka imajının, teknolojik gücünün ve ticari değerinin gelişeceğini sözlerine ekledi.