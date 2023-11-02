Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Xiaomi markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Xiaomi hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

Xiaomi hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Xiaomi hangi ülkenin markası, kimin malı?

XİAOMİ HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Xiaomi Corporation, 6 Nisan 2010'da Lei Jun tarafından kurulmuş ve merkezi Pekin'de bulunan Çinli bir elektronik şirketidir. Xiaomi; akıllı telefon, mobil uygulama, dizüstü bilgisayar, giyilebilir cihazlar, TV'ler, yönlendiriciler, aktivite takipçisi, akıllı saat, çanta, kulaklık, ayakkabı, spor bandı ve daha birçok ürüne yatırım yapmaktadır. Xiaomi ayrıca Apple, Samsung ve Huawei'den sonra kendi geliştirdiği cep telefonu yonga özelliklerine sahip dördüncü şirkettir. Ve Android tabanlı MIUI işletim sisteminin sahibidir.

Xiaomi, 2011 Ağustos'unda ilk akıllı telefonunu piyasaya sürerek Çin'de çabucak pazar payı kazandı ve 2014'te ülkenin en büyük akıllı telefon markası oldu.[2018'in ikinci çeyreğinin başında Xiaomi, hem en büyük pazar olan Çin, hem de ikinci en büyük pazar olan Hindistan'da 2020'de ise Türkiye'de lider olan dünyanın dördüncü en büyük akıllı telefon üreticisiydi. Xiaomi daha sonra 100 milyondan fazla akıllı cihazı bağlayan akıllı ev (IoT) cihaz ekosistemi de dahil olmak üzere daha geniş bir tüketici elektroniği yelpazesi geliştirdi