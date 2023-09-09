Xiaomi, Çin'de kurduğu yeni fabrikasında ilk elektrikli otomobili için deneme üretimlerini hızlandırdı. Şirket, haftada 50 adet elektrikli otomobil prototipi üretiyor ve seri üretime geçmek için lisans almayı bekliyor.

Xiaomi, Çin'de kurduğu yeni fabrikasında ilk elektrikli otomobili için deneme üretimlerini hızlandırdı. Kaynaklara göre fabrika, geçtiğimiz aydan bu yana MS11 isimli sedanın haftada yaklaşık 50 prototipini üretiyor.

Xiaomi, haftada 50 elektrikli otomobil prototipi üretiyor

Xiaomi Automobile ismi adı altında otomobil faaliyetlerini sürdüren şirket, vites artırdı. Henüz prototip aşamasında olan MS11 isimli model, haftada 50 adet üretimle test ediliyor. Şirketin seri üretime başlayabilmesi için Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan lisans alması gerekiyor.

Kaynaklar, onayların önümüzdeki 1-2 ay içinde alınacağını ortaya koydu. Bu durum sonucunda ise yıl sonuna kadar seri üretime başlanmasının planlandığını söyledi.

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Öte yandan Xiaomi, seri üretim için kolları sıvamış durumda. Fabrika için işçi alımına devam ediyorken, başlangıçta 100 çalışan olmasını hedefliyor. Uzmanlar, Çin'deki fabrikanın üretime başladıktan sonraki 4 ay içinde ayda 10 bin adede ulaşacağının tahmin ediyor.

Xiaomi ayrıca otomobil bataryası için tedarikçileriyle anlaştı. 2024 yılında sahne alması beklenen otomobilin birincil batarya tedarikçisi Sino-Innovative Aviation, ikincil tedarikçisi ise Ningde Times oldu. Batarya 642 kg ağırlığında ve 800V hızlı şarjı destekleyecek.

Şirket, diğer elektrikli otomobil üreticilerinden farklı bir yol izleyecek. Önemli kaynaklara göre şirketin donanımdan elde edeceği kar yüzde 1'lerde kalacak. Bu nedenle Xiaomi, karı artırmak için yazılım tarafına odaklanmayı planlıyor.

Çinli üretici, ilk otomobilini 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor. Fiyatının ise 200 bin CNY (27 bin dolar) seviyesinde olacağı söylendi.