Xiaomi 14 Pro ne zaman çıkacak? Xiaomi 14 Pro'nun özelikleri neler, fiyatı ne kadar?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan Çinli marka Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 13 Pro için geri sayım başladı. Kulislere göre şirket yıl bitmeden Xiaomi 13 Pro'yu gün yüzüne çıkaracak. Peki ,Xiaomi 13 Pro ne zaman satışa çıkacak, Fiyatı ne? Xiaomi 13 Pro'nun özelikleri neler olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye ve dünyada birçok kullanıcısı bulunan Çinli marka Xiaomi'nin çıkaracağı yeni model akılı telefon Xiaomi 14 özellikleriyle yeni yılla damgasını vuracak. Milyonlarca kullanıcı serinin yeni telefonu Xiaomi 14 çıkış tarihini araştırıyor. Peki Xiaomi 14 pronun özelikleri neler, ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

XİAOMİ 14 PRO NUN ÖZELİKLERİ NELER?

Xiaomi 14 Pro, gücünü Qualcomm tarafından üretilecek Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak. Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 2 işlemcide 3.4 ile 3.5GHz aralığında çalışan ARM Cortex-X3 çekirdek kullanılacak. TSMC tarafından 4nm teknolojisiyle üretilen yarıiletkenlerin kullanılacağı işlemci, Adreno 740 grafik arabirimine sahip olacak.

Xiaomi 14, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yongasından güç alacak. 4 nm teknolojisiyle üretilecek işlemcide 1 adet 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılacak. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'de Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer verecek.

XİAOMİ 14 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE?

Aralık ayında Çin pazarına dahil edilecek olan Xiaomi'nin amiral gemisi 2023 ilk yarısında Avrupa'da da raflarda yer almaya başlayacak. Türkiye satış fiyatının vergisiz ve güncel kura göre karşılığı, kulislerde geçen rakamlara göre 18 bin TL civarıdır. Vergiler eklendiğinde satış fiyatı 20 bin TL üstüne çıkacağı ön görülüyor.

XİAOMİ 14 PRO ARA YÜZÜ NASIL OLACAK?

Xiaomi net bir tarih vermese de yakında arayüzün ortaya çıkması bekleniyor. Arayüz hakkında direkt Jin Fan tarafından yapılan açıklamaya göre yeni MIUI 14 çok daha akıcı ve eskiye oranla daha az sistem kaynağı kullanan bir yapıyla karşımıza çıkacak. Yeni tasarım diline geçiş yapması beklenen Xiaomi'nin bu güncellemeyi Android 13 temelinde getirmesi bekleniyor.