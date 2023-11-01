Dijital oyun platformlarından Steam, Türk Lirası'ndan çekilme kararı aldıktan sonra, uygun fiyatlı oyun deneyimi arayan Türk oyuncuların tercih ettiği Xbox Game Pass abonelik servisinde de ciddi fiyat artışları yaşandı. Peki, Xbox Game Pass fiyatları 2023 nedir? Xbox Game Pass ne kadar oldu, üyelik kaç TL? Game Pass tüm oyunlar ücretsiz mi? İşte detaylar…

XBOX GAME PASS FİYATLARI 2023: Xbox Game Pass ne kadar oldu, üyelik kaç TL? Game Pass tüm oyunlar ücretsiz mi?

Bu artış oyuncuların beklentilerinin oldukça üzerinde oldu. Microsoft'un popüler oyun abonelik hizmeti Xbox Game Pass, Türkiye'de fiyatlarını büyük ölçüde yükseltti. Yeni fiyatlandırma, önceki fiyatın iki katına çıktı. Peki, Xbox Game Pass fiyatları 2023 nedir? Xbox Game Pass ne kadar oldu, üyelik kaç TL? Game Pass tüm oyunlar ücretsiz mi? İşte detaylar…

XBOX GAME PASS FİYATLARI 2023

Xbox Game Pass Ultimate: Daha önce 120,99 TL iken şu an 209 TL olarak güncellendi.

PC Game Pass: Daha önce 79,99 TL iken şimdi 159 TL oldu.

Xbox Game Pass Core: Daha önce 79,99 TL iken şimdi 159 TL oldu.

Xbox Game Pass Konsol: Daha önce 79,99 TL iken şimdi 159 TL oldu.

Bu yeni fiyatlandırmalar, son bir yıl içinde Game Pass PC fiyatında %433'lük ve Game Pass Ultimate fiyatında %366'luk bir artışa işaret ediyor.

XBOX GAME PASS NE KADAR OLDU, ÜYELİK KAÇ TL?

Xbox Game Pass Ultimate üyeliği 209 TL oldu.

Bulut teknolojisi ile oyun oynamaya imkan veren PC Game Pass ise 159 TL oldu.

GAME PASS TÜM OYUNLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Xbox Game Pass üyeleri, abonelikleri boyunca geniş bir oyun kütüphanesine erişebilir. Bu kütüphane, çeşitli türlerde ve çeşitli yayıncılardan gelen yüzlerce oyunu içerir. Üyeler, oyunları indirerek ve yerel olarak oynayarak sınırsız erişim elde eder. Yeni oyunlar genellikle yayınlanır yayınlanmaz Xbox Game Pass'e eklenir ve aboneler bu oyunları ücretsiz olarak oynayabilir. Xbox Game Pass, hem Xbox konsollarında hem de Windows 10 üzerindeki PC'lerde kullanılabilir. Buna ek olarak, bazı oyunlar, Xbox ve PC arasında çapraz oynanabilirlik (cross-play) sağlar. Xbox Game Pass, oyun maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Yeni çıkan oyunları satın almak yerine, aboneler bu oyunları abonelikleriyle ücretsiz olarak oynayabilirler.

XBOX GAME PASS AVANTAJLARI NELER?

Xbox Game Pass birçok avantaj sunar. İşte Xbox Game Pass'in bazı avantajları:

- Geniş Oyun Kütüphanesi: Xbox Game Pass üyeleri, abonelikleri süresince geniş bir oyun kütüphanesine erişebilir. Bu kütüphane, farklı türlerde ve çeşitli yayıncılardan yüzlerce oyun içerir. Yeni oyunlar hızla kütüphaneye eklenir ve aboneler bu oyunları ücretsiz olarak oynayabilirler.

- Ekonomik Avantaj: Xbox Game Pass, oyun maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Aboneler, yeni çıkan oyunları satın almak yerine abonelikleriyle ücretsiz olarak oynayabilirler. Ayrıca, kütüphanedeki oyunları satın alma işlemlerinde indirimlerden yararlanabilirler.

- Erken Erişim: Xbox Game Pass, bazı oyunlara erken erişim fırsatı sunar. Bu sayede, oyunun resmi çıkış tarihinden önce oyunu deneme ve keşfetme imkanı elde edebilirsiniz.

- Çapraz Oynanabilirlik: Xbox Game Pass, çapraz oynanabilirlik (cross-play) özelliği sunar. Bu, Xbox ve PC oyuncularının aynı oyunları birlikte oynayabilmesini sağlar. Arkadaşlarınızla farklı platformlardan birlikte oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

- Bulut Tabanlı Oyun Akışı (Cloud Gaming): Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, desteklenen cihazlar üzerinden bulut tabanlı oyun akışı (cloud gaming) özelliğini kullanabilirler. Bu sayede, yüksek performanslı bir oyun deneyimi için güçlü bir donanıma ihtiyaç duymadan oyunları akış halinde oynayabilirsiniz.

- Xbox Game Studios Oyunları: Xbox Game Pass, Microsoft'a ait olan Xbox Game Studios tarafından yayınlanan oyunları abonelere sunar. Bu, popüler ve özel Xbox oyunlarını üyelerin oynamasını sağlar.

- Esneklik: Xbox Game Pass, aylık abonelik seçeneği sunar. Bu sayede, istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilir veya yenileyebilirsiniz. Oyunları indirip oynama sürecinde esneklik sağlar.