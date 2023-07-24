Twitter'ın CEO'su Elon Musk dün akşam sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu. Musk değişiklik için, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." dedi. Peki x.com nedir? Twitter'ın adı mı değişti, yeni adı X mi oldu?

x.com'a nasıl girilir? Twitter'ın CEO'su Elon Musk dün akşam sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu. Musk değişiklik için, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." dedi. Peki x.com nedir? Twitter'ın adı mı değişti, yeni adı X mi oldu? Detaylar...

X.COM İLE TWİTTER'A GİRİLEBİLİYOR

Twitter CEO'su Elon Musk'ın "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadelerinin ardından beklenen gerçekleşti. Twitter kullanıcıları, şirketin yeni logosu olan X'in kuş logosunun yerini almasıyla şaşkına döndü.

Bu sabah ise X.com adresine girenler direkt olarak Twitter'a yönlendirildi. Son olarak kullanıcılar siteye girdiğinde kuş logosunun yerinde "X" logosu olduğunu gördü.

"YAKINDA TÜM KUŞLARA VEDA EDİYORUZ"

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, devrim gibi bir karar daha aldı. Elon Musk, Twitter'ın "kuş" logosunu" "X" harfi ile değiştireceğini açıkladı. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.

YENİ LOGOYU PAYLAŞTI

Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözlerini sarf etti. Bu gelişmenin ardından Twitter'ın hesap isimleri ve logosu da değişti.

RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti. Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.