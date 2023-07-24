x.com nedir? Twitter'ın adı mı değişti, yeni adı X mi oldu?
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Twitter'ın CEO'su Elon Musk dün akşam sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu. Musk değişiklik için, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." dedi. Peki x.com nedir? Twitter'ın adı mı değişti, yeni adı X mi oldu?
x.com'a nasıl girilir? Twitter'ın CEO'su Elon Musk dün akşam sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu. Musk değişiklik için, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." dedi. Peki x.com nedir? Twitter'ın adı mı değişti, yeni adı X mi oldu? Detaylar...
Twitter CEO'su Elon Musk'ın "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadelerinin ardından beklenen gerçekleşti. Twitter kullanıcıları, şirketin yeni logosu olan X'in kuş logosunun yerini almasıyla şaşkına döndü.
Bu sabah ise X.com adresine girenler direkt olarak Twitter'a yönlendirildi. Son olarak kullanıcılar siteye girdiğinde kuş logosunun yerinde "X" logosu olduğunu gördü.
Twitter'ın CEO'su Elon Musk, devrim gibi bir karar daha aldı. Elon Musk, Twitter'ın "kuş" logosunu" "X" harfi ile değiştireceğini açıkladı. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.
Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözlerini sarf etti. Bu gelişmenin ardından Twitter'ın hesap isimleri ve logosu da değişti.
SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti. Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.