28 Mayıs'a kısa bir süre kala vatandaşlar seçim ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Seçim ile ilgili olarak 2.turda hangi sandıkta oy kullanacağım ve www.ysk.gov.tr nerede oy kullanacağım gibi sruarın yanıtını araştırdı. Peki, www.ysk.gov.tr nerede oy kullanacağım?

www.ysk.gov.tr nerede oy kullanacağım sorusu seçmin ilk turunda olduğu gibi 2.turunda da merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki, www.ysk.gov.tr nerede oy kullanacağım? 2.turda hangi sandıkta oy kullanacağım?

2. TUR NE ZAMAN YAPILACAK?

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kesin olmayan sonuçlara göre; seçilme yeterliliğini hiç bir adayın alamadığı görülmüştür. İkinci tur seçimin 28 Mayıs 2023 pazar günü yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

2023 seçimlerinde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı için, seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.

WWW.YSK.GOV.TR NEREDE OY KULLANACAĞIM?

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www.ysk.gov.tr nerede oy kullanacağım?