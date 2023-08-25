2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için adaylar, sınav tarihine yaklaştıkça sınav giriş belgesini merakla bekliyor. Bu sınav, diğer adıyla bursluluk sınavı olarak da bilinir. 2023 İOKBS, 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek ve sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşacak. İşte, www.meb.gov.tr BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ görüntüleme ekranı!

İokbs sınav giriş belgesi, adaylar tarafından merakla beklenirken, bu belge sınavın düzenleneceği okullarda ilan edilmektedir. Ayrıca, sınav giriş belgesi genellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi web sitesi olan meb.gov.tr adresinden de erişilebilir durumda olur. Sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesi de sınav günü adayların yanında olmalıdır. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de sınav giriş belgesinin açıklanıp açıklanmadığıdır. e-Okul İOKBS sınav giriş belgesi, MEB'in resmi web sitesi üzerinden sorgulanabilir. Adaylar, meb.gov.tr adresine girerek sınav giriş belgesini görüntüleyebilirler. İşte www.meb.gov.tr BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ görüntüleme ekranı!

WWW.MEB.GOV.TR BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI!

2023 İOKBS veya bursluluk sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgesini ve sınav tarihi bilgilerini MEB'in resmi web sitesi üzerinden öğrenebilirler. Sınav günü ise sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi ile birlikte sınava katılmalıdırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre bursluluk sınavları 3 Eylül Pazar 2023'te yapılacak. İOKBS sınav giriş belgesi sınavdan en az 7 gün önce ilan edilecek. Sınav giriş belgelerinin en geç 27 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor. İOKBS sınav giriş belgeleri, meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Öğrenciler İOKBS sınav giriş belgesini T.C. kimlik numarası ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve adayların uyması gereken sınav kuralları yer alacak.