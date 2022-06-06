WWDC22 nedir, açılımı ne? WWDC22 etkinliği ne zaman başlıyor? WWDC22 etkinlik takvimi, ne zaman bitecek, tüm tarihler! - Haberler

Apple'ın yeni etkinliği WWDC22 Twitter trendlerde yer alıyor. Teknoloji severler, WWDC22 nedir, açılımı ne? WWDC22 etkinliği ne zaman başlıyor? merak ediyor. Detaylar sizlerle...

WWDC AÇILIMI NEDİR?

WWDC'nin açılımı " Apple Worldwide Developers Conference" demektir. Türkçe karşılığı ise "Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı" demektir.

WWDC 2022 ETKİNLİK TAKVİMİ

6 Haziran'da Orlando'da bir geliştirici topluluğu, açılış konuşmasını ve Platforms State of the Union'ı birlikte izleyecek. 7 Haziran'da ise California'da iOS Dev Happy Hour toplantısı yapılacak. Katılımcılar, Twitter'da #iOSDevHappyHour etiketiyle toplantı ile ilgili paylaşım yapabilecek.

Apple, bu yıl Avustralya'da CocoaHeads buluşması düzenleneceğini açıkladı. Gerçekleştirilecek etkinliğin 22 ve 23 Haziran'da olacağı belirtildi.

Çevrim içi etkinliklere yoğunlaşan Apple, WWDC22 boyunca konuk uygulama geliştiricilerin sohbet edebileceği bir ortam hazırlayacak. Bazı topluluk etkinlikleri, geliştiricilere WWDC22 duyurularını özetleyen ve konuşmacıların yer aldığı ücretsiz canlı akışı dinleme şansı tanıyacak.

APPLE ETKİNLİK LİSTESİ 2022

Community Week: Geliştiricilerin çeşitli etkinlikler sayesinde şirketler ve diğer geliştiriciler ile iletişime geçmesine olanak tanıyacak.

Office Hours: Konuk uygulama geliştiriciler, Apple duyurularını inceleyerek izleyiciler ile sohbet edecek.

Underdog Devs WWDC22 Watch Party: Aynı anda gerçekleştirilecek etkinlikler için ortak çalışma alanı sağlayacak.

#iOSDevHappyHour IRL: Geliştiricilere deneyim ve bilgilerini paylaşma imkanı sağlayacak.

try! Swift DUB DUB: Dünyanın dört bir yanından geliştiriciler ile Apple'ın sunduğu yeni teknolojiler tartışılacak.

DubDub Series: Apple tarafından yayınlanan yeni teknolojiler ile geliştirilen uygulamalar sergilenecek.

WWDC.playground: SwiftGG, T-Salon, ve Old Driver tarafından düzenlenen etkinlik, geliştiricilerin uygulamalarını iyileştirmeleri için tavsiyelere ev sahipliği yapacak.

Extended Tokyo 2022: LINE, PayPay, ZOZO ve Yahoo! tarafından Japonya'da teknik sohbetler düzenlenecek.

Devpass WWDC22 Special: Brezilya'nın önde gelen geliştiricileri, WWDC22 etkinliğini değerlendirecek. Sohbetin Portekizce olacağı belirtildi.

MOSA WWDC Meeting: Japonya genelinde yazılım geliştiricileri destekleyen MOSA ile çevrim içi olarak en son Apple duyuruları hakkında sohbet gerçekleştirilecek.

CocoaHeads Meetup Australia: Apple'ın Cocoa ve CocoaTouch frameworklerinin yanı sıra Objective-C ve Swift programlama ile ilgili bilgilendirme etkinliği de gerçekleştirilecek.

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