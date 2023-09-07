Wuling Motors Endonezya, ASEAN Zirvesi'nde elektrikli araç filosuyla hizmet veriyor

Wuling Motors Endonezya, 43. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde delegelere ve çalışanlara ulaşım hizmeti sağlamak için 150 adet Wuling Air elektrikli araçtan oluşan bir filo kullanıyor.

CAKARTA, 7 Eylül (Xinhua) -- 150 adet Wuling Air elektrikli aracından (EV) oluşan bir filo, 5-7 Eylül tarihlerinde Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde delegelere ve çalışanlara ulaşım hizmeti sağlıyor.

Zirvenin resmi otomobil ortağı ve resmi araç sağlayıcısı olan Wuling Motors Endonezya'nın elektrikli araç filosu 2023'ün Mayıs ayında Endonezya'nın turistik kasabası Labuan Bajo'da düzenlenen 42. ASEAN Zirvesi'nde ve 2022'nin Kasım ayında tatil adası Bali'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde ulaşım için yeşil bir seçenek sunmuştu.

Wuling Motors Endonezya, Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin güneyindeki Liuzhou'da bulunan SAIC Motor, General Motors ve Liuzhou Wuling Motors arasındaki ortak girişim olan büyük Çinli otomobil üreticisi SAIC-GM-Wuling'in (SGMW) bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

SGMW tarafından üretilen batarya tabanlı elektrikli araçların en yeni versiyonu olan Wuling Air elektrikli aracı 2022'nin Ağustos ayında Endonezya'da piyasaya sürülmüştü.