Wuhan ve San Francisco Arasındaki Direkt Uçuşlar Yeniden Başladı
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Kovid-19 pandemisi sonrasında Wuhan ve San Francisco arasındaki ilk direkt yolcu uçuşu gerçekleşti. Her Cumartesi günü düzenlenecek olan uçuşlar, Wuhan'dan kalkarak San Francisco'ya ulaşacak.
WUHAN, 5 Kasım (Xinhua) -- Wuhan ve San Francisco'yu birbirine bağlayan direkt bir uçuş rotası Cumartesi günü yeniden başladı.
283 yolcu taşıyan bir Boeing 777 uçağının Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan Beijing saatiyle 15.30'da havalanmasıyla Kovid-19 pandemisinin ardından Çin'in iç kesimleri ile ABD arasındaki ilk direkt yolcu uçuşu yeniden başlamış oldu.
CZ659 sefer sayılı uçuş her Cumartesi günü Beijing saatiyle 15.10'da Wuhan'dan kalkarak yerel saatle 11.55'te San Francisco'ya ulaşacak.
Uçuş operatörü Çin Güney Havayolları'ndan yapılan açıklamada, CZ660 sefer sayılı dönüş uçuşunun San Francisco'dan yerel saatle 12.55'te havalanacağı ve ertesi gün Beijing saatiyle 18.40'ta Wuhan'a ulaşacağı belirtildi.