Haberler ›› Turizm ›› Wuhan ve San Francisco Arasındaki Direkt Uçuşlar Yeniden Başladı

Wuhan ve San Francisco Arasındaki Direkt Uçuşlar Yeniden Başladı

Kovid-19 pandemisi sonrasında Wuhan ve San Francisco arasındaki ilk direkt yolcu uçuşu gerçekleşti. Her Cumartesi günü düzenlenecek olan uçuşlar, Wuhan'dan kalkarak San Francisco'ya ulaşacak.