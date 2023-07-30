2023 World Superbike Şampiyonasını izlemek isteyen izleyiciler tarafından WSBK hangi kanalda yayınlanıyor? Sorusu merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Peki, WSBK hangi kanalda yayınlanıyor? WSBK 2023 nereden, hangi kanaldan izlenir?

WSBK hangi kanalda yayınlanıyor? Sorusu, şampiyonanın başlamasının ardından gündeme geldi. 2023 World Superbike Şampiyonasını takip etmek isteyen vatandaşlar internet üzerinde konu hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Peki, WSBK hangi kanalda yayınlanıyor? WSBK 2023 nereden, hangi kanaldan izlenir?

WSBK HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

2023 World Superbike Şampiyonasını izlemek isteyen izleyiciler S Sport, S Sport Plus, TRT Spor 2, TRT Spor yıldız kanalları üzerinden canlı olarak 2023 World Superbike Şampiyonasını izleyebilirler. S Sport, S Sport Plus, TRT Spor 2, TRT Spor yıldız kanalları Türksat uydusu ve internet üzerinde şiftesiz olarak izlenebilmektedir.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU ÇEKYA'DA İKİNCİ OLDU

Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) sekizinci durağı olan Çekya'daki ilk yarışta ikinci sırada yer aldı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak, lastik avantajını kullanarak podyumu zorladı ve damalı bayrağı ikinci sırada geçti. Genel klasmanda ikinci sıradaki yerini koruyan Toprak, şampiyona lideriyle arasındaki farkı 54 puana indirdi.