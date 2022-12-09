Hollanda-Arjantin maçında güzel bir kafa golü atan Wout Weghorst'un hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Wout Weghorst kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Wout Weghorst hangi takımda? İşte detaylar...

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Beşiktaş'ın kiralık futbolcusu Wout Weghorst gollerine devam ediyor. Dünya Kupası'nda da gol atan Wout Weghorst kimdir, hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Wout Weghorst kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Wout Weghorst boyu kaç? Hayatı ve futbol kariyeri hakkında bilgiler sizlerle...

WOUT WEGHORST KİMDİR?

Wout François Maria Weghorst (d. 7 Ağustos 1992, Borne), forvet pozisyonunda görev yapan Hollandalı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

İlk yılları

Borne'de doğan Weghorst, yerel kulüplerde forma giydikten sonra Willem II'nin altyapısına dahil oldu. Ancak A takım ile forma giyemeden Emmen'e transfer oldu.

Emmen

Emmen ile ilk resmî maçına 10 Ağustos 2012'de Dordrecht karşısında çıkan Weghorst, ilk resmî golünü ise 21 Eylül'de Veendam'a karşı attı. Emmen ile geçirdiği iki yılda toplam 67 maça çıkan Weghorst, 21 gol attı.

Heracles Almelo

Weghorst, Heracles Almelo ile ilk maçına 9 Ağustos 2014'te AZ'ye karşı çıktı. İlk sezonunda kulübü küme düşme tehlikesi yaşadı fakat ikinci sezonunda 33 maçta 12 gol atarak takımının ligi 6. bitirmesinde büyük pay sahibi oldu.

Heracles Almelo ile toplam 73 maça çıkan Weghorst, 24 gol atmayı başardı.

AZ

Heracles Almelo ile başarılı bir sezon geçiren Weghorst, Temmuz 2016'da Eredivisie kulübü AZ'ye dört yıllığına transfer oldu. Takımıyla ilk sezonunda ligde 13 gol atan Weghorst, ayrıca Avrupa kupalarındaki ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Dundalk'a karşı attı.

İkinci sezonunda tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Weghorst, 27 gol atarak harika bir sezon geçirdi ve bu performansıyla Hollanda millî takımına çağrıldı.

Wolfsburg

26 Haziran 2018'de Wolfsburg ile dört yıllığına sözleşme imzaladı.

Burnley

31 Ocak 2022'de İngiltere Premier League takımlarından Burnley'e transfer oldu. İlk maçına 5 Şubat 2022'de Watford'a karşı çıktı. Üç gün sonraki Manchester United maçında asist yaptı. Sonraki maçta Liverpool'a karşı 75 dakika sahada kaldı ve ligdeki dördüncü maçı olan Brighton karşısında 1 gol, 1 asist yaptı ve İngiltere kariyerine, ilk dört maçında 1 gol 2 asist yaparak başladı. 8 maç boyunca gol katkısı veremeyen Weghorst, 17 Nisan'da West Ham karşısında gol attı. Premier League'de 20 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş

5 Temmuz 2022 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a sezon sonuna kadar bedelsiz kiralandı. Beşiktaş Weghorst'a bir yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon 800 bin euro ödeneceğini açıkladı.

Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig maçına, 6 Ağustos 2022 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Kayserispor karşısında çıktı. Weghorst, maçın 90+6. dakikasında Raşid Gezzal'ın attığı galibiyet golünün asistini yaptı. 21 Ağustos 2022'de Fatih Karagümrük'e karşı oynanan maçın 17. dakikasında Valentin Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortaya kafa ile vurarak Beşiktaş forması ile ilk golünü attı.

Millî takım kariyeri

Weghorst, Hollanda U-21 takımıyla ilk ve tek maçına 14 Ekim 2014'te Portekiz U-21 takımına karşı çıktı ve 1 gol atmayı başardı.

Hollanda millî futbol takımıyla ilk maçına 23 Mart 2018'de İngiltere'ye karşı çıktı. İlk millî golünü, 6 Haziran 2021'de Gürcistan ile düzenlenen özel maçta attı. Ertelemeli düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'ya karşı gol attı. Hollanda millî futbol takımı ile çıktığı 14 maçta 3 gol attı.