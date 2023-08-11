Wout Faes kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Wout Faes Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Wout Faes ile gündem oldu. Peki, Wout Faes kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Wout Faes Galatasaray'a gelecek mi?
Wout Faes kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Wout Faes Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Wout Faes kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Wout Faes Galatasaray'a gelecek mi?
WOUT FAES KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum tarihi: 3 Nisan 1998 (25 yıl yaşında), Belçika
Şu andaki takımları: Leicester City FC (#3 / Defans), Belçika Millî Futbol Takımı (#4 / Defans)
Boy: 1,87 m
Wout Faes (d. 3 Nisan 1998) defans pozisyonunda görev yapan Belçikalı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Leicester City'de forma giymektedir.
Kulüp kariyeri
Profesyonel kariyerine 2016 yılında Anderlecht takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Heerenveen, Excelsior, Oostende, Reims ve Leicester City takımlarında forma giydi.
Wout Faes transferi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.