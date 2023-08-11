Wout Faes kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Wout Faes Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Wout Faes ile gündem oldu. Peki, Wout Faes kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Wout Faes Galatasaray'a gelecek mi?