Worldcoin, Ağını Genişletecek WLD Token Satışına Başlıyor

Worldcoin Vakfı çatısı altında çalışmalarına devam eden World Assets, ağın genişlemesi ve küresel kabul gören World ID talebini karşılamak amacıyla WLD tokenlarını satışa sunacağını duyurdu. Önümüzdeki altı ay sürecek olan bu satış süreci, haftalık olarak milyonlarca dolarlık token işlem hacmini kapsayacak.

World Assets'ten Stratejik WLD Satışı ile Küresel Büyüme Planı

Worldcoin Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren World Assets, ilerleyen aylarda kendi hazinesinde bulunan Worldcoin (WLD) tokenlarını satışa çıkarmayı planladığını duyurdu. Bu satışın temel amacı, Worldcoin ağına olan ilgiyi artırarak küresel çapta World ID kullanımını teşvik etmek ve bu sayede ağın genişlemesine katkıda bulunmak olarak açıklandı.

Vakfın internet sitesinde yayımlanan bir blog yazısına göre bu satış süreci altı ay sürecek ve World Assets, küresel pazarlarda kabul gören "orb" onaylı World ID taleplerini karşılamayı hedefliyor. Bu satışlar haftalık ortalama olarak 0,5 milyon ila 1,5 milyon dolar arasında değişkenlik gösterecek ve bu, haftalık token dolaşım hacminin yalnızca yüzde 0,1 ila yüzde 0,4'üne denk geliyor.

Worldcoin'in belirttiğine göre WLD tokenları, öncelikle ABD dışında faaliyet gösteren büyük ticaret firmalarına özel finansmanlar aracılığıyla satılacak. Bu süreç, en fazla altı ay sürecek ve ABD içinde bu tokenların yeniden satılması yasaklanacak. Bu kısıtlama, tokenların ABD'deki bireyler veya dijital varlık platformları tarafından kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor. Bununla birlikte World Assets bu süreçte tokenlar üzerinde 40 günlük bir kilitleme periyodu uygulayabileceğini de aktardı.

Son olarak firma, birden fazla ticaret firmasıyla rekabetçi bir ortamda fiyat müzakereleri yapmayı planlıyor. Bu sayede WLD tokenlarının piyasa değerine yakın fiyatlarla satılması amaçlanıyor. Son verilere göre WLD'nin mevcut piyasa fiyatı 5,43 dolar seviyesinde yer alırken son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. WLD şu anda 1,1 milyar dolarlık piyasa değeri ile 97. sırada yer alıyor.