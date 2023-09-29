World Seven Prefabrik, deprem kuşağında yaşam alanlarını yeniden tasarlıyor

World Seven Prefabrik CEO'su İbrahim Tetik, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu vurgulayarak yaşam alanlarının 'deprem çantası' titizliğinde yeniden tasarlanması gerektiğini söyledi. Ürettikleri konteyner evlerin doğal afetlere dayanıklı olduğunu belirten Tetik, müşterilerin isteklerine göre özelleştirilebilen modeller sunduklarını ifade etti.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu vurgulayarak yaşam alanlarının 'deprem çantası' titizliğinde yeniden tasarlanması gerektiğini söyleyen World Seven Prefabrik CEO'su İbrahim Tetik, "Ürettiğimiz konteynerlerı doğal afetlere dayanıklı hale getiriyoruz. Konteyner evler, statik hesaplamalarla en ideal halini alıyor. Özel olarak tasarladığımız konteynerlerin sağlamlığı, güvenliği, ses-ısı yalıtımı, malzeme kalitesi ve estetiği bizim için olmazsa olmaz özelliklerdir" dedi.

Tasarımın günümüz dünyasının en önemli estetik göstergelerinden biri olduğunu aktaran Tetik, "Hangi ürünü alıyorsak alalım, konforu kadar dış dizaynının da güzel olmasını bekliyoruz. World Seven Prefabrik'te, müşteri istediği modeli, dilediği fiyata yapabilir" diye konuştu.

Tetik, "Biz firma olarak 'Kendi Konteynerini Kendin Yap', 'Tasarruf Et ve Eğlen' başlıkları altında yaşam konteynerlerini hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyoruz. Bu sayede daha tasarruflu bir imalat gerçekleşiyor. Ayrıca kendi konteynerinizi kendiniz tasarlayarak WC, cam, kapı gibi parçaları istediğiniz yerlere koyabilir, geniş alanlar açabilir ve isterseniz cam duvarlarla konteynerinizi kendi ölçülerinize göre özelleştirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.