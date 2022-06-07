Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 7 Haziran Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? - Haberler

Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? İngilizce 5 harfli kelimeler ve İngilizce'de t ile başlayan kelimeler merak ediliyor. Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 7 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi ne? Wordle İngilizce 7 Haziran cevap ne? Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce Oyna! Wordle İngilizce cevabı! İşte Wordle İngilizce bugünkü kelime haberimizde...

WORDLE İNGİLİZCE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

7 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: FLOOD

6 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: GLOOM

5 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: DEPTH

4 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: FROTH

3 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: PHASE

2 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: SHOWY

1 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: CREAK

31 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: MANOR

30 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: ATOLL

29 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: BAYOU

28 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: CREPT

27 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: TIARA

26 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: ASSET

25 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: VOUCH

24 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: ALBUM

23 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: HINGE

22 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: MONEY

21 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: SCRAP

20 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: GAMER

19 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: GLASS

18 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: SCOUR

17 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: BEING

16 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: DELVE

15 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: YIELD

14 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: METAL

13 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: TIPSY

12 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: SLUNG

11 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: FARCE

10 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: GECKO

9 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: SHINE

8 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: CANNY

7 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: MIDST

6 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: BADGE

5 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: HOMER

4 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: TRAIN

3 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: HAIRY

2 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: STORY

1 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: KOKOŞ

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle İngilizce yazarak oyunun İngilizce versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.

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