Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 5 Nisan Wordle İngilizce bugünkü kelime ne?

Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? İngilizce 5 harfli kelimeler ve İngilizce'de c ile başlayan kelimeler merak ediliyor. Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 5 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi ne? Wordle İngilizce 5 Nisan cevap ne? Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce Oyna! Wordle İngilizce cevabı! İşte Wordle İngilizce bugünkü kelime haberimizde...

WORDLE İNGİLİZCE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

5 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: NATAL

4 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SHAWL

3 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FEWER

2 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: TROPE

1 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SNOUT

31 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: LOWLY

30 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: STOVE

29 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: SHALL

28 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: FOUND

27 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: NYMPH

26 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: EPOXY

25 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: DEPOT

24 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: CHEST

23 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: PURGE

22 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: SLOSH

21 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: THEIR

20 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: RENEW

19 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: ALLOW

18 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: SAUTE

17 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: MOVIE

16 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: CATER

15 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: TEASE

14 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: SMELT

13 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: FOCUS

12 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: TODAY

11 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: WATCH

10 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: LAPSE

9 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: MONTH

8 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: SWEET

7 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: HOARD

6 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: CLOTH

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle İngilizce yazarak oyunun İngilizce versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.

Haberler.com - Gündem