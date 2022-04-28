Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 28 Nisan Wordle İngilizce bugünkü kelime ne?

Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? İngilizce 5 harfli kelimeler ve İngilizce'de c ile başlayan kelimeler merak ediliyor. Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 28 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi ne? Wordle İngilizce 28 Nisan cevap ne? Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce Oyna! Wordle İngilizce cevabı! İşte Wordle İngilizce bugünkü kelime haberimizde...

WORDLE İNGİLİZCE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

28 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: ZESTY

27 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SHOWN

26 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: HEIST

25 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: ASKEW

24 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: INERT

23 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: OLIVE

22 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: PLANT

21 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: OXIDE

20 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: CARGO

19 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FOYER

18 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FLAIR

17 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: AMPLE

16 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: CHEEK

15 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SHAME

14 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: MINCE

13 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: CHUNK

12 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: ROYAL

11 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SQUAD

10 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: BLACK

9 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: STAIR

8 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SCARE

7 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FORAY

6 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: COMMA

5 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: NATAL

4 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SHAWL

3 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FEWER

2 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: TROPE

1 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SNOUT

31 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: LOWLY

30 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: STOVE

29 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: SHALL

28 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: FOUND

27 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: NYMPH

26 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: EPOXY

25 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: DEPOT

24 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: CHEST

23 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: PURGE

22 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: SLOSH

21 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: THEIR

20 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: RENEW

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle İngilizce yazarak oyunun İngilizce versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.

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