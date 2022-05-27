Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 27 Mayıs Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? - Haberler

Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? İngilizce 5 harfli kelimeler ve İngilizce'de t ile başlayan kelimeler merak ediliyor. Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 27 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi ne? Wordle İngilizce 27 Mayıs cevap ne? Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce Oyna! Wordle İngilizce cevabı! İşte Wordle İngilizce bugünkü kelime haberimizde...

WORDLE İNGİLİZCE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

27 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: TIARA

26 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: ASSET

25 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: VOUCH

24 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: ALBUM

23 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: HINGE

22 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: MONEY

21 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: SCRAP

20 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: GAMER

19 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: GLASS

18 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: SCOUR

17 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: BEING

16 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: DELVE

15 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: YIELD

14 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: METAL

13 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: TIPSY

12 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: SLUNG

11 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: FARCE

10 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: GECKO

9 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: SHINE

8 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: CANNY

7 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: MIDST

6 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: BADGE

5 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: HOMER

4 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: TRAIN

3 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: HAIRY

2 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: STORY

1 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: KOKOŞ

30 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: LARVA

29 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: TRASH

28 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: ZESTY

27 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SHOWN

26 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: HEIST

25 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: ASKEW

24 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: INERT

23 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: OLIVE

22 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: PLANT

21 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: OXIDE

20 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: CARGO

19 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FOYER

18 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FLAIR

17 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: AMPLE

16 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: CHEEK

15 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SHAME

14 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: MINCE

13 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: CHUNK

12 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: ROYAL

11 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SQUAD

10 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: BLACK

9 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: STAIR

8 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SCARE

7 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FORAY

6 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: COMMA

5 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: NATAL

4 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SHAWL

3 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FEWER

2 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: TROPE

1 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SNOUT

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle İngilizce yazarak oyunun İngilizce versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.

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