Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 25 Mayıs Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? - Haberler

Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 25 Mayıs Wordle İngilizce bugünkü kelime ne?
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Wordle İngilizce günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun ilk olarak İngilizce versiyonu ile çıktı. Peki, Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 25 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi ne? Wordle İngilizce 25 Mayıs cevap ne? Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce Oyna! Wordle İngilizce cevabı! İngilizce 5 harfli kelimeler! İşte Wordle İngilizce bugünkü kelime haberimizde..
Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? İngilizce 5 harfli kelimeler ve İngilizce'de g ile başlayan kelimeler merak ediliyor. Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 25 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi ne? Wordle İngilizce 25 Mayıs cevap ne? Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce Oyna! Wordle İngilizce cevabı! İşte Wordle İngilizce bugünkü kelime haberimizde...
Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:
25 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: VOUCH
24 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: ALBUM
23 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: HINGE
22 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: MONEY
21 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: SCRAP
20 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: GAMER
19 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: GLASS
18 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: SCOUR
17 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: BEING
16 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: DELVE
15 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: YIELD
14 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: METAL
13 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: TIPSY
12 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: SLUNG
11 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: FARCE
10 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: GECKO
9 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: SHINE
8 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: CANNY
7 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: MIDST
6 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: BADGE
5 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: HOMER
4 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: TRAIN
3 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: HAIRY
2 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: STORY
1 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: KOKOŞ
30 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: LARVA
29 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: TRASH
28 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: ZESTY
27 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SHOWN
26 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: HEIST
25 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: ASKEW
24 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: INERT
23 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: OLIVE
22 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: PLANT
21 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: OXIDE
20 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: CARGO
19 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FOYER
18 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FLAIR
17 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: AMPLE
16 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: CHEEK
15 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SHAME
14 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: MINCE
13 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: CHUNK
12 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: ROYAL
11 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SQUAD
10 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: BLACK
9 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: STAIR
8 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SCARE
7 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FORAY
6 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: COMMA
5 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: NATAL
4 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SHAWL
3 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FEWER
2 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: TROPE
1 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SNOUT
Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle İngilizce yazarak oyunun İngilizce versiyonunu oynayabilirsiniz.
Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.