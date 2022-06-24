Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 25 Haziran Wordle İngilizce bugünkü kelime ne?
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Wordle İngilizce günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun ilk olarak İngilizce versiyonu ile çıktı. Peki, Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 25 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi ne? Wordle İngilizce 25 Haziran cevap ne? Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce Oyna! Wordle İngilizce cevabı! İşte Wordle İngilizce bugünkü kelime haberimizde
Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? İngilizce 5 harfli kelimeler ve İngilizce'de B ile başlayan kelimeler merak ediliyor. Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 25 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi ne? Wordle İngilizce 25 Haziran cevap ne? Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce Oyna! Wordle İngilizce cevabı! İşte Wordle İngilizce bugünkü kelime haberimizde...
Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:
25 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: Birazdan haberimizde yer alacaktır.
24 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: SMITE
23 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: BRINK
22 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: AWFUL
21 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: GLOAT
20 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: INPUT
19 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: LOSER
18 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: CACAO
17 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: BLOWN
16 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: APRON
15 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: PRIMO
14 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: ATONE
13 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: DONOR
12 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: FLOAT
11 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: GOOSE
10 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: PIETY
9 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: GIRTH
8 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: TRAIT
7 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: FLOOD
6 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: GLOOM
5 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: DEPTH
4 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: FROTH
3 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: PHASE
2 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: SHOWY
1 Haziran Wordle İngilizce günün kelimesi: CREAK
31 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: MANOR
30 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: ATOLL
29 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: BAYOU
28 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: CREPT
27 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: TIARA
26 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: ASSET
25 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: VOUCH
24 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: ALBUM
23 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: HINGE
22 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: MONEY
21 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: SCRAP
20 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: GAMER
19 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: GLASS
18 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: SCOUR
17 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: BEING
16 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: DELVE
15 Mayıs Wordle İngilizce günün kelimesi: YIELD
Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle İngilizce yazarak oyunun İngilizce versiyonunu oynayabilirsiniz.
Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.