Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 20 Nisan Wordle İngilizce bugünkü kelime ne?
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Wordle İngilizce günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun ilk olarak İngilizce versiyonu ile çıktı. Peki, Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 20 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi ne? Wordle İngilizce 20 Nisan cevap ne? Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce Oyna! Wordle İngilizce cevabı! İngilizce 5 harfli kelimeler! İşte Wordle İngilizce bugünkü kelime haberimizde..
Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? İngilizce 5 harfli kelimeler ve İngilizce'de c ile başlayan kelimeler merak ediliyor. Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 20 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi ne? Wordle İngilizce 20 Nisan cevap ne? Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce Oyna! Wordle İngilizce cevabı! İşte Wordle İngilizce bugünkü kelime haberimizde...
Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:
20 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: CARGO
19 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FOYER
18 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FLAIR
17 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: AMPLE
16 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: CHEEK
15 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SHAME
14 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: MINCE
13 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: CHUNK
12 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: ROYAL
11 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SQUAD
10 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: BLACK
9 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: STAIR
8 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SCARE
7 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FORAY
6 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: COMMA
5 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: NATAL
4 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SHAWL
3 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: FEWER
2 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: TROPE
1 Nisan Wordle İngilizce günün kelimesi: SNOUT
31 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: LOWLY
30 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: STOVE
29 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: SHALL
28 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: FOUND
27 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: NYMPH
26 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: EPOXY
25 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: DEPOT
24 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: CHEST
23 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: PURGE
22 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: SLOSH
21 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: THEIR
20 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: RENEW
Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle İngilizce yazarak oyunun İngilizce versiyonunu oynayabilirsiniz.
Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.