Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 16 Mart Wordle İngilizce bugünkü kelime ne?

Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? İngilizce 5 harfli kelimeler ve İngilizce'de c ile başlayan kelimeler merak ediliyor. Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle İngilizce günün kelimesi nedir? 16 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi ne? Wordle İngilizce 16 Mart cevap ne? Wordle İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce Oyna! Wordle İngilizce cevabı! İşte Wordle İngilizce bugünkü kelime haberimizde...

WORDLE İNGİLİZCE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

16 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: CATER

15 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: TEASE

14 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: SMELT

13 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: FOCUS

12 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: TODAY

11 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: WATCH

10 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: LAPSE

9 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: MONTH

8 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: SWEET

7 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: HOARD

6 Mart Wordle İngilizce günün kelimesi: CLOTH

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle İngilizce yazarak oyunun İngilizce versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.

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