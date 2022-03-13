Wordle günün kelimesi nedir? 14 Mart Wordle Türkçe bugünkü kelime ne?
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Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 14 Mart Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 14 Mart cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 14 Mart Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 14 Mart cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:
14 Mart Wordle günün kelimesi: DEĞER
13 Mart Wordle günün kelimesi: İSHAL
12 Mart Wordle günün kelimesi: MATBU
11 Mart Wordle günün kelimesi: TÖVBE
10 Mart Wordle günün kelimesi: RADYO
9 Mart Wordle günün kelimesi: ELİPS
8 Mart Wordle günün kelimesi: ERKAN
7 Mart Wordle günün kelimesi: LEGAL
6 Mart Wordle günün kelimesi: BAKIM
5 Mart Wordle günün kelimesi: RANZA
4 Mart Wordle günün kelimesi: BAMYA
3 Mart Wordle günün kelimesi: AÇLIK
2 Mart Wordle günün kelimesi: ÖZGÜR
1 Mart Wordle günün kelimesi: MEŞİN
28 Şubat Wordle günün kelimesi: SAYGI
27 Şubat Wordle günün kelimesi: SAPIK
26 Şubat Wordle günün kelimesi: BARIŞ
25 Şubat Wordle günün kelimesi: TİRİT
24 Şubat Wordle günün kelimesi: KALAN
23 Şubat Wordle günün kelimesi: KALAN
22 Şubat Wordle günün kelimesi: KAKÜL
21 Şubat Wordle günün kelimesi: VARİL
20 Şubat Wordle günün kelimesi: DAHİL
Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.
Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.