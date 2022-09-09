Wordle günün kelimesi nedir? 9 Eylül Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?
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Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 9 Eylül Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 9 Eylül cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 9 Eylül Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 9 Eylül cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:
9 Eylül Wordle günün kelimesi: PULCU
8 Eylül Wordle günün kelimesi: ÜÇLÜK
7 Eylül Wordle günün kelimesi: OYALI
6 Eylül Wordle günün kelimesi: UYGUN
5 Eylül Wordle günün kelimesi: ÜRKME
4 Eylül Wordle günün kelimesi: GÜRUH
3 Eylül Wordle günün kelimesi: KAŞİF
2 Eylül Wordle günün kelimesi: TULUP
1 Eylül Wordle günün kelimesi: MABUT
31 Ağustos Wordle günün kelimesi: PEYDA
30 Ağustos Wordle günün kelimesi: KOLAN
29 Ağustos Wordle günün kelimesi: MEDAR
28 Ağustos Wordle günün kelimesi: SERİK
27 Ağustos Wordle günün kelimesi: MADDE
26 Ağustos Wordle günün kelimesi: TAVLI
25 Ağustos Wordle günün kelimesi: UZAMA
24 Ağustos Wordle günün kelimesi: MAKET
23 Ağustos Wordle günün kelimesi: KESAT
22 Ağustos Wordle günün kelimesi: ETKİN
21 Ağustos Wordle günün kelimesi: ÇAYLI
20 Ağustos Wordle günün kelimesi: SATEN
19 Ağustos Wordle günün kelimesi: GIDIK
18 Ağustos Wordle günün kelimesi: HİZAN
17 Ağustos Wordle günün kelimesi: DİPLİ
16 Ağustos Wordle günün kelimesi: SEKİL
15 Ağustos Wordle günün kelimesi: TARİZ
14 Temmuz Wordle günün kelimesi: SORUM
13 Temmuz Wordle günün kelimesi: PUSMA
12 Temmuz Wordle günün kelimesi: KİSVE
11 Temmuz Wordle günün kelimesi: SİDİK
10 Temmuz Wordle günün kelimesi: BEKÇİ
9 Temmuz Wordle günün kelimesi: SAVAK
8 Temmuz Wordle günün kelimesi: ROBOT
7 Temmuz Wordle günün kelimesi: LAÇIN
9 Eylül Wordle İngilizce günün kelimesi: THEME
Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.
Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.