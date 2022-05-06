Wordle günün kelimesi nedir? 7 Mayıs Wordle Türkçe bugünkü kelime ne?
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Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 7 Mayıs Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 7 Mayıs cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 7 Mayıs Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 7 Mayıs cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:
7 Mayıs Wordle günün kelimesi: Birazdan haberimizde yer alacaktır.
6 Mayıs Wordle günün kelimesi: UYRUK
5 Mayıs Wordle günün kelimesi: DİĞER
4 Mayıs Wordle günün kelimesi: TUZLA
3 Mayıs Wordle günün kelimesi: DÖŞEK
2 Mayıs Wordle günün kelimesi: SÜTLÜ
1 Mayıs Wordle günün kelimesi: FORGO
30 Nisan Wordle günün kelimesi: EVİYE
29 Nisan Wordle günün kelimesi: HAVAN
28 Nisan Wordle günün kelimesi: TÜTSÜ
27 Nisan Wordle günün kelimesi: SARIK
26 Nisan Wordle günün kelimesi: ZEMİN
25 Nisan Wordle günün kelimesi: PİNTİ
24 Nisan Wordle günün kelimesi: ÇELİK
23 Nisan Wordle günün kelimesi: HOKKA
22 Nisan Wordle günün kelimesi: SAHTE
21 Nisan Wordle günün kelimesi: YALPA
20 Nisan Wordle günün kelimesi: DÜBEŞ
19 Nisan Wordle günün kelimesi: KAPUT
18 Nisan Wordle günün kelimesi: SİĞİL
17 Nisan Wordle günün kelimesi: KABİN
16 Nisan Wordle günün kelimesi: ARDIÇ
15 Nisan Wordle günün kelimesi: ÇAVUŞ
14 Nisan Wordle günün kelimesi: KEFAL
13 Nisan Wordle günün kelimesi: BASIN
12 Nisan Wordle günün kelimesi: EMZİK
11 Nisan Wordle günün kelimesi: UTANÇ
10 Nisan Wordle günün kelimesi: BUĞRA
9 Nisan Wordle günün kelimesi: AYYUK
8 Nisan Wordle günün kelimesi: TEKME
7 Nisan Wordle günün kelimesi: İNCİR
6 Nisan Wordle günün kelimesi: PASÖR
5 Nisan Wordle günün kelimesi: BÖLÜM
4 Nisan Wordle günün kelimesi: ENKAZ
3 Nisan Wordle günün kelimesi: DUMUR
2 Nisan Wordle günün kelimesi: BÖCEK
1 Nisan Wordle günün kelimesi: ARİFE
31 Mart Wordle günün kelimesi: KARAR
30 Mart Wordle günün kelimesi: SANAL
29 Mart Wordle günün kelimesi: DİYEZ
28 Mart Wordle günün kelimesi: BAKIR
27 Mart Wordle günün kelimesi: DURUŞ
26 Mart Wordle günün kelimesi: CİHAN
25 Mart Wordle günün kelimesi: TELEF
Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.
Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.