Wordle günün kelimesi nedir? 7 Ekim Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?

Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 7 Ekim Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 7 Ekim cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 7 Ekim Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 7 Ekim cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

7 EKİM WORDLE TÜRKÇE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

7 Ekim Wordle günün kelimesi: SAÇIŞ

6 Ekim Wordle günün kelimesi: ÇAMUR

5 Ekim Wordle günün kelimesi: MELCE

4 Ekim Wordle günün kelimesi: HÜCRE

3 Ekim Wordle günün kelimesi: TORAK

2 Ekim Wordle günün kelimesi: MOBİL

1 Ekim Wordle günün kelimesi: KUKLA

30 Eylül Wordle günün kelimesi: İLAHİ

29 Eylül Wordle günün kelimesi: PETEK

28 Eylül Wordle günün kelimesi: BUHAR

27 Eylül Wordle günün kelimesi: TUZLU

26 Eylül Wordle günün kelimesi: SEKİZ

25 Eylül Wordle günün kelimesi: İSKOÇ

24 Eylül Wordle günün kelimesi: HAKAN

23 Eylül Wordle günün kelimesi: ARABA

22 Eylül Wordle günün kelimesi: SEDİR

21 Eylül Wordle günün kelimesi: KAPAN

20 Eylül Wordle günün kelimesi: KURYE

19 Eylül Wordle günün kelimesi: YAVUZ

18 Eylül Wordle günün kelimesi: KASIM

17 Eylül Wordle günün kelimesi: YUFKA

16 Eylül Wordle günün kelimesi: ÖNCÜL

15 Eylül Wordle günün kelimesi: ŞİMAL

14 Eylül Wordle günün kelimesi: HAKLI

13 Eylül Wordle günün kelimesi: YUVAR

12 Eylül Wordle günün kelimesi: ILICA

11 Eylül Wordle günün kelimesi: CİMRİ

10 Eylül Wordle günün kelimesi: KÜFLÜ

9 Eylül Wordle günün kelimesi: PULCU

8 Eylül Wordle günün kelimesi: ÜÇLÜK

7 Eylül Wordle günün kelimesi: OYALI

6 Eylül Wordle günün kelimesi: UYGUN

5 Eylül Wordle günün kelimesi: ÜRKME

4 Eylül Wordle günün kelimesi: GÜRUH

3 Eylül Wordle günün kelimesi: KAŞİF

2 Eylül Wordle günün kelimesi: TULUP

1 Eylül Wordle günün kelimesi: MABUT

WORDLE İNGİLİZCE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

7 Ekim Wordle İngilizce günün kelimesi: DANDY

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.