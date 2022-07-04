Wordle günün kelimesi nedir? 5 Temmuz Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?

Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 5 Temmuz Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 5 Temmuz cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

WORDLE TÜRKÇE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

5 Temmuz Wordle günün kelimesi: Birazdan haberimizde yer alacaktır.

4 Temmuz Wordle günün kelimesi: SOMON

3 Temmuz Wordle günün kelimesi: ARDIL

2 Temmuz Wordle günün kelimesi: SİNSİ

1 Temmuz Wordle günün kelimesi: MISRA

30 Haziran Wordle günün kelimesi: TUĞRA

29 Haziran Wordle günün kelimesi: İSPAT

28 Haziran Wordle günün kelimesi: ZALİM

27 Haziran Wordle günün kelimesi: KATIR

26 Haziran Wordle günün kelimesi: ANCAK

25 Haziran Wordle günün kelimesi: HAPŞU

24 Haziran Wordle günün kelimesi: ARACI

23 Haziran Wordle günün kelimesi: HIRBO

22 Haziran Wordle günün kelimesi: TOPAÇ

21 Haziran Wordle günün kelimesi: BAREM

20 Haziran Wordle günün kelimesi: KARGO

WORDLE İNGİLİZCE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

5 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: Birazdan haberimizde yer alacaktır.



4 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: SEVER

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.