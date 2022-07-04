Wordle günün kelimesi nedir? 5 Temmuz Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?
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Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 5 Temmuz Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 5 Temmuz cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 5 Temmuz Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 5 Temmuz cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:
5 Temmuz Wordle günün kelimesi: Birazdan haberimizde yer alacaktır.
4 Temmuz Wordle günün kelimesi: SOMON
3 Temmuz Wordle günün kelimesi: ARDIL
2 Temmuz Wordle günün kelimesi: SİNSİ
1 Temmuz Wordle günün kelimesi: MISRA
30 Haziran Wordle günün kelimesi: TUĞRA
29 Haziran Wordle günün kelimesi: İSPAT
28 Haziran Wordle günün kelimesi: ZALİM
27 Haziran Wordle günün kelimesi: KATIR
26 Haziran Wordle günün kelimesi: ANCAK
25 Haziran Wordle günün kelimesi: HAPŞU
24 Haziran Wordle günün kelimesi: ARACI
23 Haziran Wordle günün kelimesi: HIRBO
22 Haziran Wordle günün kelimesi: TOPAÇ
21 Haziran Wordle günün kelimesi: BAREM
20 Haziran Wordle günün kelimesi: KARGO
5 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: Birazdan haberimizde yer alacaktır.
4 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: SEVER
Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.
Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.