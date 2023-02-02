Wordle günün kelimesi nedir? (5, 6, 7 harfli) 2 Şubat 2023 Wordle Türkçe-İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?

Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 2 Şubat Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle 6 harfli cevap ne? Wordle 7 harfli cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 2 Şubat Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle 6 harfli cevap ne? Wordle 7 harfli cevap ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde.

2 ŞUBAT WORDLE TÜRKÇE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

2 Şubat Wordle günün kelimesi: ÜZGÜN

1 Şubat Wordle günün kelimesi: NÜSHA

WORDLE 6 HARFLİ CEVAP: Birazdan haberimizde yer alacaktır.

WORDLE 7 HARFLİ CEVAP: Birazdan haberimizde yer alacaktır.

WORDLE İNGİLİZCE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

2 Şubat Wordle İngilizce günün kelimesi: SHIRK

1 Şubat Wordle İngilizce günün kelimesi: SCOLD

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.