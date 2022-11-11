Wordle günün kelimesi nedir? (5, 6, 7 harfli) 11 Kasım Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?
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Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 11 Kasım Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle 6 harfli cevap ne? Wordle 7 harfli cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 11 Kasım Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle 6 harfli cevap ne? Wordle 7 harfli cevap ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:
11 Kasım Wordle günün kelimesi: SARGI
10 Kasım Wordle günün kelimesi: KADEH
9 Kasım Wordle günün kelimesi: NİSAN
8 Kasım Wordle günün kelimesi: RIZIK
7 Kasım Wordle günün kelimesi: VOLTA
6 Kasım Wordle günün kelimesi: DEBBE
5 Kasım Wordle günün kelimesi: FİTRE
4 Kasım Wordle günün kelimesi: YORUM
3 Kasım Wordle günün kelimesi: HEDEF
2 Kasım Wordle günün kelimesi: ÜSTEL
1 Kasım Wordle günün kelimesi: İÇERİ
30 Ekim Wordle günün kelimesi: PAYDA
29 Ekim Wordle günün kelimesi: ETÇİL
28 Ekim Wordle günün kelimesi: EVLAT
27 Ekim Wordle günün kelimesi: ENDAM
26 Ekim Wordle günün kelimesi: RÖGAR
25 Ekim Wordle günün kelimesi: BALAT
24 Ekim Wordle günün kelimesi: BESTE
23 Ekim Wordle günün kelimesi: KIRMA
22 Ekim Wordle günün kelimesi: TABUR
21 Ekim Wordle günün kelimesi: TALİP
20 Ekim Wordle günün kelimesi: TEKER
19 Ekim Wordle günün kelimesi: DAVUL
18 Ekim Wordle günün kelimesi: SÖZCE
17 Ekim Wordle günün kelimesi: KORSE
16 Ekim Wordle günün kelimesi: TUTKU
15 Ekim Wordle günün kelimesi: RASIT
WORDLE 6 HARFLİ CEVAP: Birazdan haberimizde yer alacaktır.
WORDLE 7 HARFLİ CEVAP: Birazdan haberimizde yer alacaktır.
9 Kasım Wordle İngilizce günün kelimesi: Birazdan haberimizde yer alacaktır.
Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.
Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.