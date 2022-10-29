Wordle günün kelimesi nedir? 30 Ekim Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?

Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 30 Ekim Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 30 Ekim cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 30 Ekim Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 28 Ekim cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

30 EKİM WORDLE TÜRKÇE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

30 Ekim Wordle günün kelimesi: Birazdan haberimizde yer alacaktır.

29 Ekim Wordle günün kelimesi: ETÇİL

28 Ekim Wordle günün kelimesi: EVLAT

27 Ekim Wordle günün kelimesi: ENDAM

26 Ekim Wordle günün kelimesi: RÖGAR

25 Ekim Wordle günün kelimesi: BALAT

24 Ekim Wordle günün kelimesi: BESTE

23 Ekim Wordle günün kelimesi: KIRMA

22 Ekim Wordle günün kelimesi: TABUR

21 Ekim Wordle günün kelimesi: TALİP

20 Ekim Wordle günün kelimesi: TEKER

19 Ekim Wordle günün kelimesi: DAVUL

18 Ekim Wordle günün kelimesi: SÖZCE

17 Ekim Wordle günün kelimesi: KORSE

16 Ekim Wordle günün kelimesi: TUTKU

15 Ekim Wordle günün kelimesi: RASIT

14 Ekim Wordle günün kelimesi: AKTAR

13 Ekim Wordle günün kelimesi: MEHAZ

12 Ekim Wordle günün kelimesi: ABİYE

11 Ekim Wordle günün kelimesi: BASEN

10 Ekim Wordle günün kelimesi: KUMAŞ

9 Ekim Wordle günün kelimesi: TÜRBE

8 Ekim Wordle günün kelimesi: GAYUR

7 Ekim Wordle günün kelimesi: SAÇIŞ

6 Ekim Wordle günün kelimesi: ÇAMUR

5 Ekim Wordle günün kelimesi: MELCE

4 Ekim Wordle günün kelimesi: HÜCRE

3 Ekim Wordle günün kelimesi: TORAK

2 Ekim Wordle günün kelimesi: MOBİL

1 Ekim Wordle günün kelimesi: KUKLA

30 Eylül Wordle günün kelimesi: İLAHİ

29 Eylül Wordle günün kelimesi: PETEK

28 Eylül Wordle günün kelimesi: BUHAR

27 Eylül Wordle günün kelimesi: TUZLU

26 Eylül Wordle günün kelimesi: SEKİZ

25 Eylül Wordle günün kelimesi: İSKOÇ

24 Eylül Wordle günün kelimesi: HAKAN

23 Eylül Wordle günün kelimesi: ARABA

22 Eylül Wordle günün kelimesi: SEDİR

21 Eylül Wordle günün kelimesi: KAPAN

20 Eylül Wordle günün kelimesi: KURYE

WORDLE İNGİLİZCE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

30 Ekim Wordle İngilizce günün kelimesi: Birazdan haberimizde yer alacaktır.

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.