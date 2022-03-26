Wordle günün kelimesi nedir? 26 Mart Wordle Türkçe bugünkü kelime ne?
- Güncelleme:
Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 26 Mart Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 26 Mart cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 26 Mart Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 26 Mart cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:
26 Mart Wordle günün kelimesi: CİHAN
25 Mart Wordle günün kelimesi: TELEF
24 Mart Wordle günün kelimesi: YETKİ
23 Mart Wordle günün kelimesi: HUKUK
22 Mart Wordle günün kelimesi: GÜVEN
21 Mart Wordle günün kelimesi: MEVZİ
20 Mart Wordle günün kelimesi: DADAŞ
19 Mart Wordle günün kelimesi: GAFİL
18 Mart Wordle günün kelimesi: ZAFER
17 Mart Wordle günün kelimesi: VEKİL
16 Mart Wordle günün kelimesi: ÇİZGİ
15 Mart Wordle günün kelimesi: METAN
14 Mart Wordle günün kelimesi: DEĞER
13 Mart Wordle günün kelimesi: İSHAL
12 Mart Wordle günün kelimesi: MATBU
11 Mart Wordle günün kelimesi: TÖVBE
10 Mart Wordle günün kelimesi: RADYO
9 Mart Wordle günün kelimesi: ELİPS
8 Mart Wordle günün kelimesi: ERKAN
7 Mart Wordle günün kelimesi: LEGAL
6 Mart Wordle günün kelimesi: BAKIM
5 Mart Wordle günün kelimesi: RANZA
4 Mart Wordle günün kelimesi: BAMYA
3 Mart Wordle günün kelimesi: AÇLIK
2 Mart Wordle günün kelimesi: ÖZGÜR
1 Mart Wordle günün kelimesi: MEŞİN
Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.
Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.