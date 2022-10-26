Wordle günün kelimesi nedir? 26 Ekim Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?
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Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 26 Ekim Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 26 Ekim cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 26 Ekim Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 26 Ekim cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:
26 Ekim Wordle günün kelimesi: RÖGAR
25 Ekim Wordle günün kelimesi: BALAT
24 Ekim Wordle günün kelimesi: BESTE
23 Ekim Wordle günün kelimesi: KIRMA
22 Ekim Wordle günün kelimesi: TABUR
21 Ekim Wordle günün kelimesi: TALİP
20 Ekim Wordle günün kelimesi: TEKER
19 Ekim Wordle günün kelimesi: DAVUL
18 Ekim Wordle günün kelimesi: SÖZCE
17 Ekim Wordle günün kelimesi: KORSE
16 Ekim Wordle günün kelimesi: TUTKU
15 Ekim Wordle günün kelimesi: RASIT
14 Ekim Wordle günün kelimesi: AKTAR
13 Ekim Wordle günün kelimesi: MEHAZ
12 Ekim Wordle günün kelimesi: ABİYE
11 Ekim Wordle günün kelimesi: BASEN
10 Ekim Wordle günün kelimesi: KUMAŞ
9 Ekim Wordle günün kelimesi: TÜRBE
8 Ekim Wordle günün kelimesi: GAYUR
7 Ekim Wordle günün kelimesi: SAÇIŞ
6 Ekim Wordle günün kelimesi: ÇAMUR
5 Ekim Wordle günün kelimesi: MELCE
4 Ekim Wordle günün kelimesi: HÜCRE
3 Ekim Wordle günün kelimesi: TORAK
2 Ekim Wordle günün kelimesi: MOBİL
1 Ekim Wordle günün kelimesi: KUKLA
30 Eylül Wordle günün kelimesi: İLAHİ
29 Eylül Wordle günün kelimesi: PETEK
28 Eylül Wordle günün kelimesi: BUHAR
27 Eylül Wordle günün kelimesi: TUZLU
26 Eylül Wordle günün kelimesi: SEKİZ
25 Eylül Wordle günün kelimesi: İSKOÇ
24 Eylül Wordle günün kelimesi: HAKAN
23 Eylül Wordle günün kelimesi: ARABA
22 Eylül Wordle günün kelimesi: SEDİR
21 Eylül Wordle günün kelimesi: KAPAN
20 Eylül Wordle günün kelimesi: KURYE
19 Eylül Wordle günün kelimesi: YAVUZ
18 Eylül Wordle günün kelimesi: KASIM
17 Eylül Wordle günün kelimesi: YUFKA
16 Eylül Wordle günün kelimesi: ÖNCÜL
15 Eylül Wordle günün kelimesi: ŞİMAL
26 Ekim Wordle İngilizce günün kelimesi: FLOUT
Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.
Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.