Wordle günün kelimesi nedir? 24 Mayıs Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? - Haberler

Wordle günün kelimesi nedir? 24 Mayıs Wordle Türkçe bugünkü kelime ne?
Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 24 Mayıs Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 24 Mayıs cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 24 Mayıs Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 24 Mayıs cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:
24 Mayıs Wordle günün kelimesi: EVRİM
23 Mayıs Wordle günün kelimesi: İSTİF
22 Mayıs Wordle günün kelimesi: PİZZA
21 Mayıs Wordle günün kelimesi: MUZİP
20 Mayıs Wordle günün kelimesi: YAVAN
19 Mayıs Wordle günün kelimesi: CEREN
18 Mayıs Wordle günün kelimesi: TUZCU
17 Mayıs Wordle günün kelimesi: PELİT
16 Mayıs Wordle günün kelimesi: KALAY
15 Mayıs Wordle günün kelimesi: DAVAR
14 Mayıs Wordle günün kelimesi: AVARE
13 Mayıs Wordle günün kelimesi: SAUNA
12 Mayıs Wordle günün kelimesi: BAŞAK
11 Mayıs Wordle günün kelimesi: DÜZEN
10 Mayıs Wordle günün kelimesi: İNANÇ
9 Mayıs Wordle günün kelimesi: SERAP
8 Mayıs Wordle günün kelimesi: GÜDÜM
7 Mayıs Wordle günün kelimesi: ÇELLO
6 Mayıs Wordle günün kelimesi: UYRUK
5 Mayıs Wordle günün kelimesi: DİĞER
4 Mayıs Wordle günün kelimesi: TUZLA
3 Mayıs Wordle günün kelimesi: DÖŞEK
2 Mayıs Wordle günün kelimesi: SÜTLÜ
1 Mayıs Wordle günün kelimesi: FORGO
30 Nisan Wordle günün kelimesi: EVİYE
29 Nisan Wordle günün kelimesi: HAVAN
28 Nisan Wordle günün kelimesi: TÜTSÜ
27 Nisan Wordle günün kelimesi: SARIK
26 Nisan Wordle günün kelimesi: ZEMİN
25 Nisan Wordle günün kelimesi: PİNTİ
24 Nisan Wordle günün kelimesi: ÇELİK
23 Nisan Wordle günün kelimesi: HOKKA
22 Nisan Wordle günün kelimesi: SAHTE
21 Nisan Wordle günün kelimesi: YALPA
20 Nisan Wordle günün kelimesi: DÜBEŞ
19 Nisan Wordle günün kelimesi: KAPUT
18 Nisan Wordle günün kelimesi: SİĞİL
17 Nisan Wordle günün kelimesi: KABİN
16 Nisan Wordle günün kelimesi: ARDIÇ
15 Nisan Wordle günün kelimesi: ÇAVUŞ
Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.
Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.