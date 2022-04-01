Wordle günün kelimesi nedir? 2 Nisan Wordle Türkçe bugünkü kelime ne?

Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 2 Nisan Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 2 Nisan cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

WORDLE TÜRKÇE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

2 Nisan Wordle günün kelimesi: BÖCEK



1 Nisan Wordle günün kelimesi: ARİFE

31 Mart Wordle günün kelimesi: KARAR

30 Mart Wordle günün kelimesi: SANAL

29 Mart Wordle günün kelimesi: DİYEZ

28 Mart Wordle günün kelimesi: BAKIR

27 Mart Wordle günün kelimesi: DURUŞ

26 Mart Wordle günün kelimesi: CİHAN

25 Mart Wordle günün kelimesi: TELEF

24 Mart Wordle günün kelimesi: YETKİ

23 Mart Wordle günün kelimesi: HUKUK

22 Mart Wordle günün kelimesi: GÜVEN

21 Mart Wordle günün kelimesi: MEVZİ

20 Mart Wordle günün kelimesi: DADAŞ

19 Mart Wordle günün kelimesi: GAFİL

18 Mart Wordle günün kelimesi: ZAFER

17 Mart Wordle günün kelimesi: VEKİL

16 Mart Wordle günün kelimesi: ÇİZGİ

15 Mart Wordle günün kelimesi: METAN

14 Mart Wordle günün kelimesi: DEĞER

13 Mart Wordle günün kelimesi: İSHAL

12 Mart Wordle günün kelimesi: MATBU

11 Mart Wordle günün kelimesi: TÖVBE

10 Mart Wordle günün kelimesi: RADYO

9 Mart Wordle günün kelimesi: ELİPS

8 Mart Wordle günün kelimesi: ERKAN

7 Mart Wordle günün kelimesi: LEGAL

6 Mart Wordle günün kelimesi: BAKIM

5 Mart Wordle günün kelimesi: RANZA

4 Mart Wordle günün kelimesi: BAMYA

3 Mart Wordle günün kelimesi: AÇLIK

2 Mart Wordle günün kelimesi: ÖZGÜR

1 Mart Wordle günün kelimesi: MEŞİN

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.

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