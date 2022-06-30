Wordle günün kelimesi nedir? 1 Temmuz Wordle Türkçe bugünkü kelime ne?
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Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 1 Temmuz Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 1 Temmuz cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 1 Temmuz Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 1 Temmuz cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:
1 Temmuz Wordle günün kelimesi: Birazdan haberimizde yer alacaktır.
30 Haziran Wordle günün kelimesi: TUĞRA
29 Haziran Wordle günün kelimesi: İSPAT
28 Haziran Wordle günün kelimesi: ZALİM
27 Haziran Wordle günün kelimesi: KATIR
26 Haziran Wordle günün kelimesi: ANCAK
25 Haziran Wordle günün kelimesi: HAPŞU
24 Haziran Wordle günün kelimesi: ARACI
23 Haziran Wordle günün kelimesi: HIRBO
22 Haziran Wordle günün kelimesi: TOPAÇ
21 Haziran Wordle günün kelimesi: BAREM
20 Haziran Wordle günün kelimesi: KARGO
19 Haziran Wordle günün kelimesi: GÜDÜK
18 Haziran Wordle günün kelimesi: İŞLEV
17 Haziran Wordle günün kelimesi: TOPUK
16 Haziran Wordle günün kelimesi: KESME
15 Haziran Wordle günün kelimesi: DESEN
14 Haziran Wordle günün kelimesi: SELİM
13 Haziran Wordle günün kelimesi: İPLİK
12 Haziran Wordle günün kelimesi: STATÜ
11 Haziran Wordle günün kelimesi: BÜLUĞ
10 Haziran Wordle günün kelimesi: İMSAK
9 Haziran Wordle günün kelimesi: ŞUBAT
8 Haziran Wordle günün kelimesi: YEMİN
7 Haziran Wordle günün kelimesi: VAPUR
6 Haziran Wordle günün kelimesi: SONDA
5 Haziran Wordle günün kelimesi: ÖNDER
4 Haziran Wordle günün kelimesi: FİNAL
3 Haziran Wordle günün kelimesi: BAŞÇI
2 Haziran Wordle günün kelimesi: SIHHİ
1 Haziran Wordle günün kelimesi: ZEHİR
31 Mayıs Wordle günün kelimesi: KAHVE
30 Mayıs Wordle günün kelimesi: ALACA
29 Mayıs Wordle günün kelimesi: TOKUZ
28 Mayıs Wordle günün kelimesi: CADDE
27 Mayıs Wordle günün kelimesi: SAHAF
26 Mayıs Wordle günün kelimesi: KOPYA
25 Mayıs Wordle günün kelimesi: ÖLMÜŞ
24 Mayıs Wordle günün kelimesi: EVRİM
23 Mayıs Wordle günün kelimesi: İSTİF
22 Mayıs Wordle günün kelimesi: PİZZA
21 Mayıs Wordle günün kelimesi: MUZİP
20 Mayıs Wordle günün kelimesi: YAVAN
19 Mayıs Wordle günün kelimesi: CEREN
18 Mayıs Wordle günün kelimesi: TUZCU
17 Mayıs Wordle günün kelimesi: PELİT
16 Mayıs Wordle günün kelimesi: KALAY
15 Mayıs Wordle günün kelimesi: DAVAR
Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.
Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.