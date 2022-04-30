Wordle günün kelimesi nedir? 1 Mayıs Wordle Türkçe bugünkü kelime ne?

Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 1 Mayıs Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 1 Mayıs cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

WORDLE TÜRKÇE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

1 Mayıs Wordle günün kelimesi: Birazdan haberimizde yer alacaktır.

30 Nisan Wordle günün kelimesi: EVİYE

29 Nisan Wordle günün kelimesi: HAVAN

28 Nisan Wordle günün kelimesi: TÜTSÜ

27 Nisan Wordle günün kelimesi: SARIK

26 Nisan Wordle günün kelimesi: ZEMİN

25 Nisan Wordle günün kelimesi: PİNTİ

24 Nisan Wordle günün kelimesi: ÇELİK

23 Nisan Wordle günün kelimesi: HOKKA

22 Nisan Wordle günün kelimesi: SAHTE

21 Nisan Wordle günün kelimesi: YALPA

20 Nisan Wordle günün kelimesi: DÜBEŞ

19 Nisan Wordle günün kelimesi: KAPUT

18 Nisan Wordle günün kelimesi: SİĞİL

17 Nisan Wordle günün kelimesi: KABİN

16 Nisan Wordle günün kelimesi: ARDIÇ

15 Nisan Wordle günün kelimesi: ÇAVUŞ

14 Nisan Wordle günün kelimesi: KEFAL

13 Nisan Wordle günün kelimesi: BASIN

12 Nisan Wordle günün kelimesi: EMZİK

11 Nisan Wordle günün kelimesi: UTANÇ

10 Nisan Wordle günün kelimesi: BUĞRA

9 Nisan Wordle günün kelimesi: AYYUK

8 Nisan Wordle günün kelimesi: TEKME

7 Nisan Wordle günün kelimesi: İNCİR

6 Nisan Wordle günün kelimesi: PASÖR

5 Nisan Wordle günün kelimesi: BÖLÜM

4 Nisan Wordle günün kelimesi: ENKAZ

3 Nisan Wordle günün kelimesi: DUMUR

2 Nisan Wordle günün kelimesi: BÖCEK

1 Nisan Wordle günün kelimesi: ARİFE

31 Mart Wordle günün kelimesi: KARAR

30 Mart Wordle günün kelimesi: SANAL

29 Mart Wordle günün kelimesi: DİYEZ

28 Mart Wordle günün kelimesi: BAKIR

27 Mart Wordle günün kelimesi: DURUŞ

26 Mart Wordle günün kelimesi: CİHAN

25 Mart Wordle günün kelimesi: TELEF

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.

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